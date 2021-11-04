Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK fuarında sergilendi

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı, okulun geçici olarak eğitimini sürdürdüğü Akören Şehit Hüseyin Emre Kul Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz, HEM Müdürü Bayram Alış, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan 25 projenin bulunduğu stantları okul müdürü Mesut Erden ve katılımcılarla birlikte tek tek gezen Kaymakam Özkan Demir, projenin amacı, hedefi ve faydaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demir, kadına şiddetin önlenmesi için proje hazırlayan öğrencilerle yakından ilgilendi. Sergide, teknoloji ve çevre konuları başta olmak üzere insan hayatını kolaylaştıracak projeler yer aldı. Öğrencilerin yaşlılar için hazırladıkları ışıklı baston da fuarın en ilgi çekici projelerinden biri oldu.

Fuar sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Demir, projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu tür fuarların öğrencilerde bilimsel farkındalığı arttırdığını ve kendilerini geliştirmek için önemli bir basamak teşkil ettiğini söyledi.

Birçok alanda pratik zekâyı ortaya çıkaran projelerle öğrencilerin özgüven kazanmalarının da sağlandığını ifade eden Kaymakam Demir, “Öğrencilerimiz, birçok proje hazırlamışlar. Projeleriyle ilgili de nedenini, nasılını ve amacını da en iyi şekilde kavrayarak bu çalışmaları ortaya çıkarmışlar. Öğrencilere rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.