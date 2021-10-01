Öğrencilere çevre bilinci eğitimi verildi

Sözleşme gereği finansmanını Avrupa Birliğinin üstlendiği ve müşavir firma ile KASKİ Genel Müdürlüğünün organizasyonu ile verilen farkındalık eğitimlerinin ilki, Pınarbaşı mesire alanında gerçekleştirildi. Program içeriğinde TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencilerine doğa rehberleri ile su kaynağı temizlik aktivitesi ve çevresel eğitim çalışmaları yaptırıldı.

Organizasyon faaliyetleri içerisinde çocuklara doğayı koruyabilmek için önce onu sevmenin ve sahiplenmenin gerekliliği anlatıldı. Etkinlik süresince çocuklara çöplerin ve atıkların sularımızı nasıl kirlettiği anlatılarak örnek olması amacıyla da etraftaki çöpler etkinliğe katılan tüm katılımcılarla birlikte toplandı. Sonrasında plastiklerin, cam, pil atıklarının toprağı nasıl kirlettiği, dönüşüm malzemelerinin dönüşümde kullanılması gerekliliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak resim çalışmaları yapılarak etkinlik tamamlandı.

Organizasyonla ilgili olarak değerlendirme yapan eğitimciler, “Okullarda çevreyi oluşturan etmenleri, maddelerin döngüsünü, hangi materyallerin geri dönüştürülebildiğini hangilerinin doğada uzun süre çözünmeden kaldığını öğrenmek, doğal döngülerin ve ağların bir canlı yok olduğunda nasıl bozulduğunu kavrayabilmek çevre korumada ilk adımlarımız olabilir. Genç zihinlerde çevre bilinci oluşturmak, gelecekte çevre problemlerinin çözüleceğine dair umutlarımızı arttıracaktır” dediler.

Öğrencilere üç aşamada tesisi tanıtan Arıtma Tesisi Şantiye Sorumlusu Mimar Kadir Özerenler ise şunları söyledi:

“Bu tesis evlerimizden akan pis suların temiz su haline gelmesini sağlıyor. İlk önce atık suyun içinden gelen kağıt, poşet veya odun parçası gibi malzemeleri ızgara sistemiyle toplanıyor ve çöp döküm alanına aktarılıyor. Sonrasında suyun içinde kalan kumları tesisteki büyük havuzlara alıp pompa yardımıyla süzüp kumlar aktarılıyor ve kirli suya hava yardımıyla oksijen vererek bakterileri daha da çoğaltıp kalan atıkları daha çok yemelerini sağlıyoruz. Sonrasında atık suları Ceyhan’a temiz su olarak veriyoruz.”

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında yapılan bu eğitimlerin yıl içerisinde diğer öğrenci gruplarına yapılması hedefleniyor.