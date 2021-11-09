Öğrencilerden ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesine destek

İçişleri Bakanlığı, kamuoyunda trafik konusundaki farkındalığın en üst noktaya çekilmesi amaçlanan çalışmalar ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile hayata geçirdi. Kampanya için hazırlanan görseller, billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, AVM ve otobüs durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer almaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve valiler başta olmak üzere kampanyaya çektikleri kısa videolar ile destek verirken; Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de öğrencilere jandarma trafik yeleği giydirerek ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ temasını işledi.

Çekilen videolarda öğrenciler, emniyet kemeri kullanmanın önemine vurgu yaparak tüm sürücülere, “Emniyet kemeri kullanmak kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azaltır. Bi hareketine bakar hayat” cümlelerini kullandılar.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kampanya kapsamında hazırlanan görsel ve afişleri de sorumluluk sahasında kalan bölgelerdeki işyerleri, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun oldukları noktalara astı. Jandarma trafik ekiplerinin kampanya ile ilgili çalışmalarının önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.