Öğrenciler için yeni başvuru noktaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında kullanılan Kahramankart işlemleri şehrin birçok işlem merkezleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Toplamda 4 ilçede 7 farklı noktada yer alan merkezlerden yeni kart çıkarma, vizeleme ve daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Kentin merkez ilçelerinden Onikişubat’ta KSÜ Tıp Fakültesi Gişesi ve KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yer alan iki işlem merkezinin yanı sıra, Dulkadiroğlu ilçesinde Kahramankart İşlem Merkezi Merkez Ofis, Ulu Camii Gişesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası KASKİ Vezneleri gişesi başta olmak üzere üç noktadan işlem yapılabiliyor. İlçelerde ise Elbistan’da Girne Caddesi ve Afşin Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan merkezlerde de kart işlemlerine yönelik hizmet veriliyor.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın ‘Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ genelgesi kapsamında yapılan düzenleme, geçerliliğini sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlarımızın Kahramankart’larına HES Kodu eşleştirmesini yapması gerekmektedir. Eşleştirmeler, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ile https://www.kahramankart.com.tr/ adresleri üzerinden pratik şekilde yapılabilmektedir” ifadelerine yer verildi.