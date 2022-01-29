Öğrenciler için ödüllü fotoğraf yarışması

Ekinözü’ndeki öğrenciler, yarıyıl tatilinde çeşitli kategorilerde çektikleri fotoğraflarla katılabilecekleri yarışmada ödül kazanma şansı yakalayacak.

İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur öncülüğünde başlatılan ödüllü fotoğraf yarışmasında, kırsal mahallelerdeki günlük yaşam, yardımlaşma, evlerde oynanan geleneksel oyunlar, masal anlatma ortamları, evcil hayvanların beslenmesi, yaban hayvanlarına destek çalışmaları, kış ve karın yaşama etkisi, sağlık, güvenlik, belediye gibi ekiplerin çalışmaları tema alınabilecek. Her öğrenci yarışmaya en fazla 5 fotoğrafla katılabilecek ve sadece bir fotoğrafı derecelendirilecek.

Yarışmada ilk 3 eser ödüllendirilecek. Birinciye 500, ikinciye 400 ve 300 lira ödül verilecek. Ayrıca ilk yirmi eserin sahibi olan öğrencilere Nisan ayı içerisinde bir günlük Kahramanmaraş gezisi hediye edilecek.

Öğrenciler, yarışmaya katılacak fotoğraflarını öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edecekler.