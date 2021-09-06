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Öğrenciler için Kahramankart’a online HES kodu eşleştirme imkanı

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan Kahramankartlar’da devam eden HES Kodu uygulamasında eşleştirmeler, https://kahramanmaras.bel.tr/ ve https://www.kahramankart.com.tr/ adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor.

Öğrenciler için Kahramankart’a online HES kodu eşleştirme imkanı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında bulaş riskini önleme amacıyla hayata geçirdiği HES Kodu uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın ‘Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ genelgesi kapsamında yapılan düzenleme, öğrenci kartları için de geçerliliğini sürdürüyor. Kentte yüz yüze başlayacak 2021 – 2022 eğitim öğretim dönemi öncesi, toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenciler, Kahramankart’larına HES Kodu eşleştirmesini pratik şekilde yapabilecek. Eşleştirmeler, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ile https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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