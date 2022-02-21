Öğrenci yurdu 71 milyon liraya mal olacak

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ilçeye yapılması planlanan 500 kişilik öğrenci yurdunun ihalesinin sonuçlandığını söyledi.

Yurt binası için 71 milyon 190 bin lira maliyet belirlendiğini dile getiren Kaymakam Demir, çalışmaların da kısa sürede başlayacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Elbistan’da eğitim gören üniversite öğrencilerin yurt problemini çözmek için 500 kişi kapasiteli kız yurdu açılmasını kararlaştırmıştı. Elbistan için en kapsamlı eğitim yatırımlarından biri olan 500 kişilik yurt binası ve sosyal tesisleri için 18 Ocak’ta yapılan ihalenin sonucu belli oldu.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçeye kazandırılan yurt binasının 1 yıldan fazla süren bir emeğin ürünü olduğunun altını çizdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda Battalgazi Köprüsü civarındaki arsaya yapılacak 500 kişi kapasiteli yurt binasının, bakanlıkça yapılan ihalesinde 71 milyon 190 bin lira maliyet çıkarıldığını anlatan Kaymakam Demir, “Sosyal tesisler, konferans salonları ve spor alanlarını da bünyesinde barındıracak yurt binamız, ilçedeki üniversite eğitiminin geleceği açısından önem arz eden bir yatırım olacak” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemizde üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması noktasındaki 500 kişilik yurdumuzun ihalesi sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenici firma belli oldu. 400 gün içinde tamamlanması öngörülen yurt binası için ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracağız” şeklinde konuştu.

Modern yurt imkanının, öğrenci tercihlerinde büyük fark oluşturacağının altını çizen Kaymakam Demir, “Yurt binamızın kapasitesi, 600’ün üzerine çıkabilecek şekilde tasarlandı. Öğrencilerimiz, evlerinin konforunda burada kalabilecekler. Yurt binası, öğrencilerimize sıcak yuva olduğu kadar da şehrimize ekonomik anlamda da getiri sağlayacak. Elbistan’ımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Şehrimizin birçok kamu yatırımlarında olduğu gibi yurt projesinde de bizlere büyük destek olan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey’e Elbistanlı hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.