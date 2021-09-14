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Öğrenci servislerine denetim

Kontrollü normalleşme sürecinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci servislerinde denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Öğrenci servislerine denetim
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehir genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ticaret merkezleri, toplu taşıma araçları ve merkezi arterlerdeki trafiği denetleyen Zabıta ekipleri, öğrenci servisi denetimlerine yoğunluk verdi. İl genelinde 2021 - 2022 yılında yüz yüze eğitimin başlamasının ardından “J” plakaya sahip binlerce öğrenci servisi de faaliyetlerine başladı. Öğrencilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması adına servis araçlarında hijyen ve taşıma yönetmeliğine uygunluk standartları denetleniyor. Birçok noktada emniyet ile birlikte eşzamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara aykırı durumların tespiti halinde cezai işlem uygulanıyor.

Zabıta Daire Başkanlığından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları doğrultusunda sorumluluk sahamızdaki tüm bölgelerde eşzamanlı denetim gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizde, öğrenci servisi ruhsatlı araçların dışında taşıma yapılmaması, koltuk ve yolcu sayısı, güzergâh, araç genel temizlik ile maske ve mesafe kurallarına uygunluk standartlarını denetliyoruz. Öğrencilerimizin sağlığının ve güvenliğinin temini önceliğimiz. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyulması konusunda uyarılarımıza ve denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz” denildi.

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Öğrenci Servislerine Denetim