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Odun toplarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde odun toplamak için gitti ormanlık alanda düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Odun toplarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Karadut Mahallesi’nin Dağobası mezrasında ikamet eden 75 yaşındaki Esme Karadaş, odun toplamak için ormanlık alana gitti. Burada dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Yaşlı kadın, aile fertleri tarafından hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Karadaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

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Odun Toplarken Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti