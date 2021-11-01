Nurhak’ta HES’e karşı kampanya başlatıldı

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, HES'lerin durdurulması için hazırlanan dilekçeyi CİMER ve sosyal medya üzerinden Çevre Şehircilik Bakanlığı’na göndermeye başladıklarını söyledi.

Nurhak’ın Umutlu Mahallesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi ile ilgili ilgili itirazlarını 5 ana başlıkta toplayan Başkan Bozan, projenin tamamının orman arazilerinde kalacağı belirtilse de bölgede tarım arazileri, otlaklar, meraların da bulunduğuna dikkati çekti.

Projede, tarımsal ve ekolojik su ihtiyacının göz ardı edildiğini dile getiren Başkan Bozan, “Bölge zengin bir fauna ve flora kaynağıdır. Endemik bitki ve hayvan türleri yer almaktadır. Bunların ne şekilde korunacağı belirsizdir. Ön görülen tedbirler yeterli değildir. Ayranpınar, Daçu Dere ve Bulgur Dere, Göksu Çayı ile bir bütünlük teşkil etmektedir. Bu su kaynaklarını birbirinden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Tüm projelerin kümülatif etkisi, ekolojik bütünlük üzerinde yıkıcı olacaktır. Mevcut inceleme ve değerlendirme yöntemleriyle bu hususun hesap edilmesi ve bunun olmayacağını söylemek bilimsel değildir” dedi.

Bölgedeki mevcut HES’in, deredeki ekolojik yaşama geri döndürülemez şekilde zarar verdiğini ve kırmızı benekli alabalık popülasyonun da yok olmaya yaklaştığını anımsatan Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Proje sahibi şirket, bölgede faaliyette olan Teleme HES'in de sahibi olan ve işleten şirkettir. Bu şirket bölgede ağır bir çevresel yıkıma yol açmış sabıkalı bir şirkettir. Zira bu şirket tarafından dere kayalarla doldurulmuş, balıkların göç yolları kapatılmış, dereye can suyu bırakmak imkânsız hale gelmiştir. Derenin ekolojik sistemi geri dönülmez şekilde zarar görmüştür. Dereye her yıl binlerce alabalık yavrusu bırakılmakta ancak sonuç alınamamakta, balıklar çoğalamamaktadır. Üstelik bu balıklar kırmızı benekli alabalık olup endemik bir türdür. Tüm bu hususlarla ilgili idari başvurular yapılmış ancak ne hikmetse bu başvurular sonuçsuz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Projenin sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ilgili araştırma ve anketlerin de sahte olduğunu savunan Başkan Bozan, “Zira ilgili çalışmalar başka bir ilçede yürütülmüş ve bu husus ortaya çıkınca ÇED firması apar topar bunu telafi edebilmek için daha geçen hafta itibariyle ilçemizde anket çalışması yürütmüştür. Kanuna karşı hile yapılmaktadır. Bu nedenle geçerliliği olmayan ÇED raporu iptal edilmelidir. Projenin hayata geçirilmek istendiği küçük dere ve pınarlarda yeterli su bulunmamakta sular yaz aylarında kurumaktadır. Bu durum bölgedeki besici ve çiftçileri dahi zorlamaktadır. Durum böyle iken bahsi geçen derelere el koyarak bu projeyi hayata geçirmenin bilimsel ve hukuksal bir karşılığı yoktur. Bölge ekolojik sisteminin yeni bir HES'i kaldıracak gücü yoktur” diye konuştu.