Nurhak’ta HES projesine ÇED olumlu kararı çıktı

Nurhak’ın Umutlu Mahallesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörleri, Daçu Regülatörü, Ayranpınar Regülatörü, cebri borular, Bulgurdere ve Ayranpınar santral binası, şantiye alanlarında çalışmalar yapılacak.

Nurhaklılar ise, bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle HES projesinden vazgeçilmesini istiyor. Mevcutta bir santralin daha bulunduğu bölgede ikinci HES projesine karşı çıkan Nurhaklı vatandaşlar, “2.HES, Göksu’nun ve doğanın ölüm fermanı olur. Göksu’ya ve Nurhak’a dokunma’ şeklindeki çağrıları ile hidroelektrik santral projesine karşı çıktıklarını dile getiriyor. Hidroelektrik santrali, doğanın kalbine saplanmış bir bıçak olarak nitelendiren vatandaşlar, tarım arazileri ve çayda yaşayan mercan alasının susuz kalacağını vurguluyor.

Projeyle ilgili yaklaşık 1 yıl önce başlatılan ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlandı. Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde nihai karar çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda proje için ÇED olumlu kararı verildiği bilgisi yer aldı.

Duyuru metninde, “Nurhak ilçesi Umutlu Mahallesi sınırlarında, Bulgurdere, Daçu Dere ve Göksu Dere Üzerinde mevkiindeki yapılması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar Hidroelektrik Santrali projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince