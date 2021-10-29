Nurhak’ta Cumhuriyetin 98.yılına özel bisiklet turu ve koşusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Nurhak’ta da cumhuriyetin 98.yılına özel olarak bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu etkinlerden biri, bisiklet turu oldu. Nurhak Kaymakamı özgür İşçimen ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ın da katıldığı bisiklet turunda; 98 kişilik bisiklet ekibi, 1923 metrelik yolu konvoyla geçti.

Geleneksel cumhuriyet koşusu da 1923 metre olarak düzenlendi. Cumhuriyet koşusu erkekler ve kızlar kategorisinde gerçekleştirildi.

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, etkinliklerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Biliyoruz ki; ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın altında vakit; tek yürek, tek vücut ve tek millet olma vaktidir. Vakit, akıl ve gönül birliği vaktidir. Vakit, ecdattan teslim alınan mirası geleceğimizin teminatı gençlere en iyi şekilde teslim edebilmek için gayret gösterme vaktidir. Bu inanç ve düşüncelerle; hep birlikte şanlı al bayrağımızla yürüyüşe başlayabiliriz. Koşuya katılan tüm öğrencilerin koşuyu tamamlamalarındaki azim ve kararlı duruşu bizlere geleceğimiz için umut oldu, pes etmeyen mücadele eden bir gençliğe sahip olmak her devlete millete nasip olmaz, rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.