Nurhak’ta Covid aşısı olan herkese hediye çeki

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçedeki aşılama oranını arttırmak ve toplum sağlığını korumak için başlattıkları ‘Aşı ol kıyafetini al’ kampanyasının büyük ilgi ile karşılandığını söyledi.

Kampanya kapsamında ilçeye bağlı Kullar ve Tatlar mahallelerindeki aşılama çalışmalarına katılan Kaymakam İşçimen, hiç aşı olmayan ya da aşısını tamamlamayan tüm Nurhaklıları aşı olmaya davet etti.

İlçedeki aşılama oranının, il ortalamasının altında seyrettiğinin bilgisini veren Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı değerlendirmede; “Bilindiği üzere, temmuz ayı ile birlikte sosyal hayatta normalleşmeye geçilmesinden dolayı vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İlçemiz aşılanma oranları diğer ilçelerden düşük seyretmekte olup il ortalamasının altında yer almaktadır. Covid-19 salgınında en etkili ve tek çarenin aşı olduğu ve şuana kadar tüm dünyada 5 milyar dozdan fazla aşı yapılmış olması aşının güvenirliği ve önemini ortaya koymaktadır” dedi.

Kampanya kapsamında yaş sınırı olmaksızın aşı olan herkese 5 parça kıyafet almaları için hediye çeki dağıtıldığını belirten Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, “Hemşerilerimizin salgınla mücadele de gerekli hassasiyeti ve duyarlığı göstermesi adına yaş sınırı olmamak kaydıyla birinci ikinci ve üçüncü doz aşı olan herkese istisnasız Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla 5 parça yeni kıyafet alması için hediye çeki dağıtılmış olup yılsonuna kadar aşı olacak her hemşerimize de dağıtılmaya devam edecektir. Fedakârca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere mesai arkadaşlarıma salgınla mücadele kapsamındaki olağanüstü gayret ve çabalarını takdir ediyor emeklerinin ziyan olmaması adına tüm hemşerilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.