Nurhak’ta 200 öğrenciye 150 bin lira eğitim desteği

Nurhak Belediyesi’nin, fen lisesi, Anadolu lisesi ve üniversiteye yerleşen dar gelirli ailelerin çocukları için başlattığı 750’şer liralık eğitim desteğinde öğrenci sayısı ve toplam yardım miktarı belli oldu.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ‘Nurhaklı hiçbir öğrenci yalnız değil, belediyesi var yanında’ sloganı ile duyurdukları eğitim desteği projesi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Başkan Bozan, “Bu yıl üniversiteye kayıt yaptıranlar ile fen ya da Anadolu lisesini kazanan dar gelirli ailelerimizin çocuklarına 750’şer lira eğitim yardımında bulunacağımızı duyurmuştuk. Şuana kadar toplam 200 öğrencimizin başvurusunu aldık. İlgili sürecin kısa süre içerisinde bitirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Böylece 150 bin liralık bir eğitim desteğine ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Dar gelirli ailelerin omuzlarındaki eğitim yükünü paylaşmak istediklerini vurgulayan Başkan Bozan, “Gençlere inanıyoruz ve onlar için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Eğitim yaşamları boyunca da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Biz varız, yanlarındayız. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.