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Nurhaklı öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatacak kamp

Nurhaklı 20 öğrenci, 4 gün sürecek olan ve Çanakkale ruhunu yaşatacak Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampı gezisine başladı.

Nurhaklı öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatacak kamp
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Nurhak’ta çeşitli okullarda öğrenim gören 14 yaş üzeri 20 öğrenci, Türkiye genelinde hayata geçirilen Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na katılıyor. 4 gün sürecek kampa katılacak öğrenciler, Nurhak Çok Programlı Lisesi’nin önünden Kaymakam Özgür İşçimen ve ilçe protokolünün katıldığı programla uğurlandı. Kamp, 3 gece 4 gün olarak 19-22 Kasım 2021 tarihleri arasında Çanakkale Eceabat Konukevi olarak belirlendi.

Burada bir değerlendirme yapan Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, “Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye geneli düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampına 14 yaş üzeri 20 erkek öğrencimizi gönderiyoruz” dedi.

 Çanakkale’nin, milletimizin topyekûn haykırışının sesi olduğunu ve geziye katılan öğrencilerin de bu sese kulak vereceğini belirten Kaymakam İşçimen, “Bu gezideki ve kamptaki amaç, Türk gençliğine milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak ve ülkemizin, devletin bölünmez bütünlüğünü koruyan gazilerimize ve şehitlerimize karşı saygı ve manevi bir bağın ve milli duyguların oluşmasını sağlamaktır” dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Kaymakam İşçimen, “Çanakkale ruhunu iyi anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Ecdadımız orada vatanı ve milletini korumak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele verdi, şehit düştü. Sizler, bu gezi ile ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek göğsünü düşmana nasıl siper ettiğine şahit olacaksınız. Çanakkale ruhunu birebir olarak yaşayacaksınız. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Alkaya’ya bu organizasyonda göstermiş olduğu çabalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencileri taşıyan otobüs, Çanakkale’ye doğru hareket etti.

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Nurhaklı öğrencilere Çanakkale Ruhunu Yaşatacak Kamp