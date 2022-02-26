Nurhaklı kaptanın adı mezun olduğu okulda yaşayacak

Nurhaklı gemi kaptanı Muhammed Aykut, 10 Eylül 2020 tarihinde Meksika’da 1.kaptan olarak çalıştığı gemide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İTÜ Yüksek Denizcilik Fakültesi 2009-2010 mezunu olan Muhammed Aykut görevi başında vefat ettiğinde 32 yaşındaydı. Bu elim hadisenin ardından kardeşinin anısını yaşatmak için Kaptan Muhammed Aykut’un ağabeyi Şef Cuma Aykut; kardeşinin 2003 yılında mezun olduğu Nurhak Lisesine 30 kişilik bir resim/görsel sanatlar atölyesi kurdu. Yaklaşık 80 bin TL harcanarak kurulan atölye; Nurhak Kaymakamı Fatih Gür, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Şef Cuma Aykut ve ailesi, öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin de katılımıyla açıldı.

Nurhak Kaymakamı Fatih Gür, okula bu atölyeyi kazandıran Cuma Aykut’a teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan açılışta yaptığı konuşmada, “Genç yaşta kaybettiğimiz Nurhak'ın en başarılı gençlerinden Muhammed Aykut kardeşimiz adına ailesi tarafından lisemizde yaptırılan resim atölyesinin açılışını Nurhak Kaymakamı Sayın Fatih Gür ve Aykut ailesi ile birlikte gerçekleştirdik. Muhammed kardeşimizi saygıyla anıyorum. Cuma Aykut’a ve ailemize hem teşekkür ediyorum hem de sabırlar diliyorum. Kaybettiğimiz canlarımızın ardından yemek vermek yerine adını bu şekilde topluma, ülkeye hizmet şeklinde yaşatmak ise ayrıca takdire şayandır. Bu davranışın başkaları tarafından da örnek alınacağını ümit ediyorum” dedi.

Merhum kaptanın ağabeyi Şef Cuma Aykut da yaptığı açıklamada “Kardeşimin adını yaşatmak için Nurhak Lisesine 30 kişilik bir atölye yaparak öğrencilerin hizmetine sunmayı uygun buldum. Bu modern atölyede ileride inşallah vatana millete hayırlı insanlar, başarılı ressamlar çıkar” ifadelerini kullandı.