Nurhak’ı tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtacaklar

“Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler” olarak belirlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi başladı.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen zirveye 160 CHP’li belediyenin yanı sıra, 300’ün üzerinde tarım kooperatifi katılacak. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilenecek.

Nurhak Belediyesi de; zirvede yerini alarak stant açtı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, İstanbul’daki zirvede yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nurhak’ın kendisine has coğrafyası nedeniyle birçok tarım ve gıda ürününde ön planda olduğunu belirten Başkan Bozan, zirvede ilçenin tanıtımını da yapacaklarını belirtti.