Nurhak’a atık su arıtma tesisi yapılacak

Nurhak’ta kentin altyapısının daha modern hale gelmesi için doğa dostu projelerden biri olan atık su arıtma tesisinin ihale takvimi belli oldu. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale ilanına göre ilçede her gün 845 m³ metreküp atık suyu modern tesisinde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temizleyecek bir tesis yapılacak. Tesisle birlikte ilçedeki kanalizasyon atıkları derelere akıtılmayacak.

Nurhak için en önemli ve kapsamlı çevre yatırımlarından biri olacak atık su arıtma tesisi, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale 15 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. Tesisin tamamlanması için de yüklenici firmaya 450 gün süre tanınacak. Yüklenici firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlayacak.