Nurhak Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 750 lira destek

Nurhak Belediyesi, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak ön lisans ya da lisans programlarından birine yerleşmeye hak kazanan dar gelirli öğrencilere, bir seferliğe mahsus olarak 750 lira nakdi yardımda bulunacak.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, üniversite öğrencileri açısından büyük önem arz eden bu eğitim desteği ile ilgili olarak, “Nurhaklı hiç bir öğrenci yalnız değil. Belediyesi var yanında. Halkımız var olsun. Tıkır tıkır çalışıyoruz” dedi.

Başkan Bozan, eğitim desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını hatırlatarak, “İlçede ikamet eden ve üniversiteye 2021 yılında yerleşen dar gelirli ihtiyaç sahibi, lisans ve ön lisans öğrencilerimizin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira eğitim yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacaktır” bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Nurhak Belediyesi’nin bu çalışmasının diğer belediye başkanları tarafından da örnek alınmasını isteyerek, “CHP’li Nurhak Belediyesi Nurhaklı üniversite öğrencilerine 750 lira destek verecek. Darısı Kahramanmaraş’ın diğer belediyelerine. Bana laf yetiştireceğinize hadi buyurun üniversite öğrencilerine destek olun” ifadelerini kullandı.