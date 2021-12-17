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Nurhak Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin lira oldu

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, belediye bünyesinde çalışan işçiler için 2022 yılı asgari ücreti 5 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Nurhak Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin lira oldu
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‘Belediyemiz küçük ama gönlümüz geniş’ diyen Başkan Bozan, diğer yardımlarla birlikte bu rakamın 5 bin 500 liraya ulaşacağını belirtti.

2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlenmesinin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde bu rakamın en düşük 4 bin 500 lira olacağını söylemişti. Nurhak Belediyesi de yeni dönem için asgari ücret rakamını açıkladı. Yeni asgari ücreti 5 bin lira şeklinde duyuran Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Halkımız var olsun” dedi.

2021 yılında da mevcut rakamın üzerinde bir rakam belirlediklerini aktaran Başkan Bozan, “İşçimizi, gerçek enflasyona ezdirmemek için asgari ücrette, 1900 liraya yakın bir artışa gittik. Şehrimiz için yaz, fedakarca çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 5 bin liradan az olmayacak. Bu rakama, sosyal yardımları da dahil ettiğimizde 5 bin 500 lira gibi bir ücret ödeyeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Nurhak Belediyesinde Asgari ücret 5 Bin Lira Oldu