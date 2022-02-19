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Nurhak Belediyesi, kadınları meslek sahibi yapacak

Nurhak Belediyesi’nin destekleri ile açılan tekstil atölyesi, ilçedeki kadınları meslek sahibi yapacak.

Nurhak Belediyesi, kadınları meslek sahibi yapacak
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Nurhak’ta, belediyenin destekleri ile açılan tekstil atölyesi, kadınlara iş kapılarının aralanmasını sağlayacak.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, tekstil atölyesi ile ilk etapta 15 kadının istihdam edileceğini söyledi.

Belediyeciliğin, sadece yol, park ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirten Başkan Bozan, “İstihdam da en büyük görevlerimizden birisi. Açılan bu atölye sayesinde kadınlarımızın hayatı değişecek. İş ve meslek öğrenen Nurhaklı kadınlar, artık geleceğe umutla bakacak” dedi.

 Başkan Bozan, “Belediyemizin desteği ile Soner ve Gülşah Yemişçioğlu tarafından açılan tekstil atölyesinde ilk etapta 15’i kadın olmak üzere toplam 20’ye yakın kişi istihdam edilecek. Nisan ayının ilk haftasında da üretim başlayacak. Tişört, bez çanta, forma tarzı ürünlerle üretime başlanacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde en az 50 kişinin istihdamı hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Atölyedeki dikiş makinelerinin başına geçen kadınlar da, kendisine bu imkanı tanıyan Belediye Başkanı İlhami Bozan ile Soner ve Gülşah Yemişçioğlu’na teşekkür ettiler.

Atölye sayesinde üreterek aile ekonomilerine katkı sunacaklarını ifade eden kadınlar, “Atölyeden gayet memnunuz. Burası bizim yeni ekmek kapımız olacak. Emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

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