Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ilanını yayımladı
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel...
TKİ Genel Müdürü Erdoğan: “En kısa sürede kömür üretimine başlayacağız”
TKİ Genel Müdürü Erdoğan: “En...
TOKİ’de 215 konutun hak sahibi belli oldu
TOKİ’de 215 konutun hak sahibi...
Doktorların 3 gün sürecek grevi başladı
Doktorların 3 gün sürecek grevi...
banner191
banner162

Nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu

Elbistan’da, bir vatandaş tarafından arazide yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu
banner167

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde, arazide uçamayan kuşu fark eden bir vatandaş, hayvanı incelediğinde ayağından yaralandığını gördü. Hayvanı koruma altına alan vatandaş, kuşun bölgede yaşayan türlere benzememesi üzerine hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile irtibata geçti. Mahalleye giden DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, kuşu teslim alarak kafese koydu. Ekipler, yaptıkları incelemede kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Uzun ayakları ve gagası ile devetüyü rengiyle dikkat çeken kuşun oldukça bitkin düştüğü ve ayağından da ciddi şekilde yaralandığı tespit edildi. Bölgede uzun süredir rastlanmayan Hint gölet balıkçıl kuşu, koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere müdürlüğe götürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan Hint gölet balıkçıl kuşunun, tedavisine DKMP Elbistan Şefliği’nde devam edildiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nesli Tükenmekte Olan Hint Balıkçıl Kuşu Yaralı Halde Bulundu