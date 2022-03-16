Nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde, arazide uçamayan kuşu fark eden bir vatandaş, hayvanı incelediğinde ayağından yaralandığını gördü. Hayvanı koruma altına alan vatandaş, kuşun bölgede yaşayan türlere benzememesi üzerine hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile irtibata geçti. Mahalleye giden DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, kuşu teslim alarak kafese koydu. Ekipler, yaptıkları incelemede kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Uzun ayakları ve gagası ile devetüyü rengiyle dikkat çeken kuşun oldukça bitkin düştüğü ve ayağından da ciddi şekilde yaralandığı tespit edildi. Bölgede uzun süredir rastlanmayan Hint gölet balıkçıl kuşu, koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere müdürlüğe götürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan Hint gölet balıkçıl kuşunun, tedavisine DKMP Elbistan Şefliği’nde devam edildiği öğrenildi.