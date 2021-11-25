Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve işletme süreci açıklaması
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve...
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
TMO'dan un fiyatı açıklaması
TMO'dan un fiyatı açıklaması
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu uzman çavuşa son görev
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu...
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa...
banner191
banner162

Nazım Göçmüş 83 yaşında

Nazım Göçmüş 83 yaşında
banner167

Nazım Göçmüş 83 yaşında
Kalealtı Mahallesinden Muhacirler kabilesinden Mahmutoğlu Sedade Göçmen’in eşi; Hamdi, Rasim Göçmüş ve Habibe Işık kardeşlerin babası, merhum Sıhhiye Mustafa, Davut Göçmüş, Hüseyin Atakan, Zekiye Türkan, Sıtkiye ve Güzide Göçmen kardeşlerin kardeşi, Ali ve İbrahim Göçmen’in eniştesi Emin, Mahmut Afşin İlççe milli Eğitim memuru Mehmet, Hacı, Pazar esnaflarından Ahmet Göçmüş, Bilal, Sadettin, Adem Göksun, Tapu Müdürü İsmail, Halis, emekli Albay Mahmut  Atakan’ın amcaları, Mehmet, Cebrail, Zikrullah, Ahmet, İsmail ve AdnanTürkan, Mustafa, Nazife, Ferhat, Rabia Göçmen, merhum Hasan ve Mesut Göçmen kardeşlerin dayısı, Almanya’da ikamet eden Nazım Göçmüş vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kalealtı camiinde namazı kılınarak Kalealtı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kalealtı taziye evinde okunacaktır.
Taziye telefonları: 
0091 163 456 9725 Hamdi Göçmüş oğlu
0507 984 01 79 Mehmet Göçmüş yeğeni
0536 446 52 39 İsmail Atakan yeğeni
 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nazım Göçmüş 83 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.