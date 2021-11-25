Nazım Göçmüş 83 yaşında

Kalealtı Mahallesinden Muhacirler kabilesinden Mahmutoğlu Sedade Göçmen’in eşi; Hamdi, Rasim Göçmüş ve Habibe Işık kardeşlerin babası, merhum Sıhhiye Mustafa, Davut Göçmüş, Hüseyin Atakan, Zekiye Türkan, Sıtkiye ve Güzide Göçmen kardeşlerin kardeşi, Ali ve İbrahim Göçmen’in eniştesi Emin, Mahmut Afşin İlççe milli Eğitim memuru Mehmet, Hacı, Pazar esnaflarından Ahmet Göçmüş, Bilal, Sadettin, Adem Göksun, Tapu Müdürü İsmail, Halis, emekli Albay Mahmut Atakan’ın amcaları, Mehmet, Cebrail, Zikrullah, Ahmet, İsmail ve AdnanTürkan, Mustafa, Nazife, Ferhat, Rabia Göçmen, merhum Hasan ve Mesut Göçmen kardeşlerin dayısı, Almanya’da ikamet eden Nazım Göçmüş vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kalealtı camiinde namazı kılınarak Kalealtı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kalealtı taziye evinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

0091 163 456 9725 Hamdi Göçmüş oğlu

0507 984 01 79 Mehmet Göçmüş yeğeni

0536 446 52 39 İsmail Atakan yeğeni

