Narkotikten uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik ekipleri, ilçedeki uyuşturucu satıcılarını sokaklardan temizlemek için yoğun mücadelesine devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı son çalışma ile bir zehir taciri daha parmaklıklar arkasına gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ö.R.K. adlı şahıs 0,69 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda bir evde arama yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde toplam 32.40 gram metamfetamin, 28.49 gram sentetik kannabinoid ile 2.65 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ayrıca ikamette 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ile silaha ait fişek bulunarak el konuldu. İkamette bulunan M.S. ve E.S. adlı şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Ö.R.K. ve E.S. adlı şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen M.S. adlı şüpheli ise, Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.