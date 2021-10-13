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Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bonzai ve metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada 2 ikamete operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 190 adet fişek, 1 adet otomatik ruhsatsız tüfek ve 15 adet fişeğin yanı sıra 0.72 gram bonzai ve 0.34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ile 6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu: 3 şüpheli Gözaltına Alındı