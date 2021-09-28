Mutlucan Şeker’de alım kampanyası başladı: 50 bin ton şeker üretilecek

Fabrikadaki teknolojik yeniliklerden de söz eden Şimşek, polar ve fire tespiti için hata payını sıfıra indirecek bilgisayarlı sisteme geçtiklerinin bilgisini verdi.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nda 2021 yılı şekerpancarı alım kampanyasının startı verildi. Yaklaşık 6 ay önce toprakla buluşturdukları tohumları bin bir emekle yetiştiren çiftçiler, çabalarının karşılığını almak için hasat ettikleri şekerpancarını fabrikaya teslim etmeye başladı. Silolarda biriktirilen pancarlar, önümüzdeki günlerde şekere dönüşmek üzere tatlı yolculuğuna başlayacak.

Bu yılki kampanya dönemine ilişkin olarak bilgi veren Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, dev tesiste birçok iyileştirme yapıldığını ve çiftçilerin de herhangi bir sorun yaşamadan pancarlarını teslim edebilmeleri için her türlü önlemin alındığını belirtti.

Türkiye’deki şekerpancarı sanayisinin tarihçesi ile ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Şimşek, şöyle konuştu:

“Şeker sanayinin başlangıcı Nuri Şeker’e dayanır. Cumhuriyetle birlikte birçok sanayiye teşvik veriliyor. Uşaklı olan Nuri Şeker de istikbal görerek 1925 yılında ilk fabrikayı kurmak için harekete geçiyor. Bu sırada Alpullu’da fabrika temeli atılıyor. İlk olarak Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak’tan önce başlıyor. Daha sonra Eskişehir ve Turhal’da şeker fabrikaları kuruluyor. 1937 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruluyor. 31 tane fabrika açılıyor. Bu fabrikaların 17’si özelleştirildi. Kalan 14 fabrika da Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesiyle birlikte şeker sektörü sahipsiz kaldı diyebiliriz. 1925 senesinde başlayan serüven maalesef 2021 senesinde nihayete erdi.”

Ülkedeki tüm şeker fabrikalarını ilgilendiren asıl önemli sorunun başta Konya olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’ndeki kuraklığa bağlı yer altı sularının azalması olduğunu söyleyen Şimşek, Elbistan’ın ise bu konuda çok önemli bir avantaj barındırdığına vurgu yaptı.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, “Özellikle kuraklığın başlamasıyla beraber; plansız sanayileşmenin de etkisiyle Konya’da yer altı suları kullanarak pancar ekimi yapılan fabrikalar var. Yer altı suları 150 metrelere kadar indi. Her gün yeni obruklar oluşuyor. Obruklar; aslında yer altı suyunun şamandırasıdır. Yer altı suyu ine ine tuzlu su ile karışmaya yaklaştı. Önümüzdeki yıllarda tedbir alınmazsa tuzlu su ile tatlı su karışacak İç Anadolu’da bırakın pancarı ziraatın tamamının kökü kazınmış olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde İç Anadolu’da pancarın ekilemeyeceğini öngörüyorum fabrikalar da birer birer kapatılacak. Böylesi bir durumda en avantajlı fabrika ise Elbistan’da. Buraya sahip olmamız gerekiyor. Biz, yarın şeker üretecek 3-5 fabrikadan biri olacağız.

Bugün bizim 50 bin olan kotamız; yarın 100 bin tona kadar ulaşacak. Bizim geleceğimiz var ama insanlarımızla, çiftçilerimizle diyalogumuzu tam anlamıyla sağlayamıyoruz. Bu fabrikanın ve bölgenin her tarafı su. Ama yine de hoyratça sulamayacağız. Suyu dikkatli kullanacağız; damlama ve yağmurlama sistemlerini kullanacağız. Yeraltındaki hazinemizi kaybetmemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bu yıl için 45 bin dönüm alanda şekerpancarı ekildiğini bildiren Şimşek, “Bu sene pancar ekili alanımız 45 bin dönüm civarında. 360 bin ton rekolte hedefimiz var. Diğer özel ve devlete ait fabrikaların tümünün içinde bizim verdiğimiz teşvikler yok. Bizim bunu minimum 60 bin tona çıkarmamız gerekiyor. Geçen sene kooperatifle bir takım sıkıntılar yaşadık ama bunlar düzeltilir. Hasmane tutumlardan vazgeçilip bu fabrikaya sahip çıkılması gerekiyor. Bu fabrika hepimizin ve bu memleketin bir değeri. Bu yıl 50 bin ton toz şeker üretmeyi hedefliyoruz. Bizim kadar çiftçiyi teşvik eden fabrika yok. 15 bin ton melas ve 110 bin ton da küspe elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fabrikada polar ve fire tespiti için bilgisayarlı sistem kurduklarının da bilgisini veren Şimşek, “İnsan eli değmeden çalışan en modern cihazı getirdik. Fire ve polar da insan müdahalesi olmadan bilgisayarlı sistem kurduk. Elektronik bom sistemi, römorkun ya da kamyonun farklı noktalarından numune alarak fire ve poları belirleyecek. Şuanda bizim fabrikamız; kendi seviyemizdeki fabrikalardan çok daha iyi durumdayız. Arıtım tesisi kurmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2 milyon 500 bin EURO’luk bir yatırım gerçekleştireceğiz. Fabrikanın çalışması esnasında hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla da düşük kükürt oranına sahip kömür kullanacağız” dedi.

Bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunduklarını anlatan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, son olarak; “Üretilen pancar, şeker, melas ve küspeyle bölge ekonomisine doğrudan 400 milyon liralık bir katkısı var. Diğer sektörleri de hesaplarsak bu rakam 600 milyon liraya ulaşıyor. İstihdam noktasında da şuan 350’ye yakın personelimiz bulunuyor. Mutlucan Şeker olarak çiftçimize ve bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize kazasız belasız bol kazançlı bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.