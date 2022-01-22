Mutlucan Şeker, pancar fiyatlarını açıkladı

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetiminden şeker pancarı fiyatlarına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki pancar çiftçisine Türkşeker’in 2022 ürünü için belirlediği fiyata ek olarak yeni destekler verileceği kaydedildi.

Şeker pancarı alım fiyatının 16 polar için ton başına 800 ₺ olacağı belirtilen açıklamada, “Bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz” denildi.

Çiftçilere, ton başına 25 ₺ kota tamamlama primi verileceğine işaret edilen açıklamada, nakdi avanslarda da geçen yıla oranla yüzde 100 artışa gidildiği vurgulandı.

Üretim ve hasat döneminde ton başına 36 ₺ olmak üzere 4 kez nakdi avans dağıtılacağın altı çizilen açıklamada, ton başı 300 ₺ olarak belirlenen istihkak yaş pancar posası (küspe) bedelinin de 15 Ağustos’ta ödeneceği hatırlatıldı. Ödemesini almayan çiftçilerin istihkak yaş pancar posası ise kampanya döneminde teslim edilecek.

Kesin fiyatların, hasat öncesinde Türkşeker tarafından açıklanacak rakam baz alınarak belirleneceğine vurgu yapılan açıklamada, “Fabrikamız gerek sürdürülebilir tarım gerekse de çiftçilerimizin gelirini artırma amacı doğrultusunda hareket etme anlayışını bu kampanya döneminde de devam ettirecektir. Tüm çiftçilerimize, bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.