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Muhtarlar Günü, törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde Elbistan’da Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü, törenle kutlandı
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Elbistan’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte kutlama programı sona erdi.

Tören sonrasında değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, Muhtarlık, 7 gün 24 saat hizmet veren; halkla iç içe olan ve tek gayesi hizmet olan bir kurumdur. Siyasi partilerin üstünde olan bir sistem. Bu düşüncelerle tüm muhtar arkadaşlarımızın bu gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ise, muhtarlık kurumunun, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğine vurgu yaptı.

Alagöz, “Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Hepsine de hayırlı görevler diliyorum” dedi.

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