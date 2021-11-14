Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kaza: 4 yaralı

Elbistan’da, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut K. yönetimindeki 46 EZ 582 plakalı otomobile, Halil K.’nın kullandığı 33 VJC 23 plakalı araç yandan çarptı. Kazada, her iki araç da karşı şeride geçti. Mahmut K.’nın direksiyonunda bulunduğu otomobil ise çarpmanın etkisi ile kaldırıma çıktı. Olayda, sürücülerle birlikte Halil K.’nın kullandığı araçta bulunan Cennet Ç. ve Elif T.adlı yolcular yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.