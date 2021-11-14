Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’ oluyor
Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’...
Elbistan Belediyesi’nden Uzakdoğu sporlarına özel destek
Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak
Boş kalan kadrolara yeniden atama...
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
Başkan Güngör: “Elbistan’ın 100 yıllık sorununu çözüyoruz”
Başkan Güngör: “Elbistan’ın 100 yıllık...
banner191
banner162

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kaza: 4 yaralı

Elbistan’da, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kaza: 4 yaralı
banner167

Elbistan’da, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut K. yönetimindeki 46 EZ 582 plakalı otomobile, Halil K.’nın kullandığı 33 VJC 23 plakalı araç yandan çarptı. Kazada, her iki araç da karşı şeride geçti. Mahmut K.’nın direksiyonunda bulunduğu otomobil ise çarpmanın etkisi ile kaldırıma çıktı. Olayda, sürücülerle birlikte Halil K.’nın kullandığı araçta bulunan Cennet Ç. ve Elif T.adlı yolcular yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler