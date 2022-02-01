Müftü Kılınç’tan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Halk arasında “üç aylar” diye adlandırılan; Recep, Şaban ve Ramazan’ın, faziletli, bereketli ve feyizli bir zaman dilimi olduğunu belirten Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince müminlerin ruhlarını manevî bir hava kaplar. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Allah’ın rahmeti bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar” dedi.

Üç ayların, geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe şevkle atılmak için iyi bir imkân olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Müftü Kılıç, “Hayatımızda kendimizi hesaba çekip hatalarımızı görmemize vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır. İşte bu günlerde idrak ettiğimiz mübarek üç aylar, Rabbimize, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Üç aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27’nci gecesi de Mi’rac gecesidir. Şaban ayının 15’nci gecesi Berat gecesi Ramazan ayının 27’nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir” ifadelerini kullandı.

3 Şubat Perşembe’yi Cumaya bağlayan gecede Regaib Kandili’nin idrak edileceğini hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, şöyle konuştu:

“Arzu, istek, ihsan, ikram, lütuf, emel ve tutku gibi anlamlara gelen rağbet kelimesinin çoğulu olan regaib; geleceğe ve istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı verir. Rağbetlerimizin yalnızca Rabbimize yönelik olması gerektiğini hatırlatır. Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki, gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki, kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih olsun ki, kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki, misakımızı kuvvetlendirmiş ve Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. O’nun lütfuyla kardeş olalım ki, Rabbimiz bizden hoşnut ve razı olsun. Rağbetimiz hiç bir şeye değil, sadece Allah’a olsun ki, her gecemiz regaib olsun. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli Elbistan halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandillerini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, yurdunu yuvasını terk etmiş perişan ve mazlumların akan göz yaşlarının dinmesine ve hidayet, barış ve huzura vesile olmasını, Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”