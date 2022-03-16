Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı

Bu kutlu gecenin; af, arınma ve kurtuluş anlamına geldiğini belirten Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle 17 Mart Perşembe gününü 18 Mart Cuma’ya bağlayan gece yeni bir Berat Kandilini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191)”

Her insanın beratının kendi elinde olduğunu hatırlatan Müftü Kılınç, “Berat’ın (affın) yegâne sahibi Yüce Rabbimizdir. Bununla birlikte her insanın beratı kendi elindedir. Zira bu dünyada ektiklerimizi öte dünyada biçeceğiz. Kalbimizi iman nuruyla aydınlattığımızda, gerçek mutluluğa kavuşuruz. Ömrümüzü ibadet ve taatle geçirdiğimizde, gönül huzurunu yakalarız. Nefsimizi terbiye edip ahlakımızı güzelleştirdiğimizde, yüce Rabbimizin rızasına erişiriz. Unutmayalım ki bizler Cenab-ı Hakk’a bir adım yaklaşırsak O bizlere bin adım yaklaşır. Hata ve günahlarımızdan nasuh (samimi) bir tövbe ile uzaklaşırsak Allah’ın mağfireti bizleri kuşatır. Kalbimizden kin, nefret, haset, öfke ve düşmanlık duygularını atıp af yolunu tutarsak yüce Rabbimiz bizleri severek affına mazhar kılar.

Kendimiz için istediğimiz güzellikleri başkaları için de isteyebilirsek Cenab-ı Hakk bizlere tüm güzellikleri ihsan eder. Mazlum ve mağdurların, zorda ve darda kalmışların imdadına yetişebilirsek Allah Teâla da bizlere yardım eder. Dua, niyaz ve yakarışlarımıza sadece nefsimizi değil, eşimiz, çocuklarımız, ailemiz, ana-babamız, geçmişlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığı katabilirsek, duamızda herkesin iyiliğini ve selametini talep edebilirsek, yüce Rabbimiz niyazlarımızı karşılıksız bırakmaz. Nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurabilirsek Cenab-ı Mevla bizlere gerçek özgürlük beratımızı (kurtuluşumuzu) verir. Allah’ın emirlerini hürmet, muhabbet ve tazimle yerine getirip yasaklarını Allah için terk edebilirsek, içinde yaşadığımız kâinata, çevreye, tabiata ve tüm mahlûkata rahmet nazarıyla bakıp şefkat ve merhamet gösterebilirsek, merhametlilerin en merhametlisi her zaman bizlere rahmetiyle muamele eder.

Kısacası hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i, onu yaşanmış bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem’in (s.a.v) sünnetini doğru anlayıp doğru yaşayabilirsek Allah hiçbir zaman bizleri istikametten ayırmaz. Ve bu dünyada emin Peygamberin emin ümmeti olmayı başardığımız gün, inşallah tüm yeryüzü dâru’s-selâm yani barış, güven ve esenlik yurduna dönüşecek ve müminler topluluğu ahrette adı “darü’s selam” (Yunus 10/25) olan cennetle müşerref olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, ilçe halkımızın ve tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandillerini candan tebrik ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı, dünyanın farklı coğrafyalarında akan kan ve gözyaşlarının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ve temenni ediyorum” dedi.