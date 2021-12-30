Müftü Kılınç: “Yılbaşında haram ve günahlardan kaçının”

Müftü Kılınç, “Bir yılın hayırlı olması için Allah’a dua edilir ve muhasebe yapılır. İsyan edilmez. Günahlara dalınmaz. Bir peygamberin doğum günü gayrı meşru eğlencelerle kutlanmaz” dedi.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, yayımladığı yeni yıl mesajında, yılbaşı kutlamalarına değindi.

Günah ve haram niteliğindeki davranış, eğlence ve ahlaki değerlerden uzaklaşan kutlamaların Müslümanlar için uygun olmadığını vurgulayan Müftü Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ömrümüzden bir yıl daha azaldı. Yani bu dünyadan bir yıl uzaklaşırken öbür dünyaya bir yıl daha yaklaştık. Daha doğrusu mezara yaklaştık, sorgu suale yaklaştık. Gönül ister ki her yılbaşı, insanoğlunun iç içe geçmiş muhasebelerini yaparak, kendi insanlığını yeniden kurduğu bir milada dönüştürmesi, geçmiş yılın muhasebesini yapması, gelecek yıla kavuştuğu için de yaratıcısına şükrederek zamanını geçirmesidir. Geride bıraktığımız zamanın bir muhasebesini barındırması gereken saatler ne acıdır ki her yıl bir takım yanlışlarla israf edilmektedir. Dini ve ahlaki değerler unutularak ya da dikkate alınmayarak gayrı meşru tutum ve davranışlarla, eğlence aldatmasıyla nefesler, hayatlar zamanlar ve yarınlar hiçe sayılarak zayi edilmektedir. Bu ne acı bir tablo.

Düşünelim bir kere ömrümüzden 365 gün azaldı, bir yaş daha ihtiyarladık diye sevinelim mi? Üzülelim mi? Yani insan ömür sermayesi azalınca üzülmesi lazım. Ancak günümüzde insanlar tam aksini yapıyorlar, üzülmek yerine, nefis muhasebesi yapmak yerine, yılbaşı gecesinde sabahlara kadar çılgınlarca eğleniyorlar, kendilerinden geçiyorlar, ölümü, helali haramı unutuyorlar, batılılara özenmek pahasına insanlıklarını unutuyorlar. Maalesef Müslümanlar uzunca bir süreden beri kendilerine güvenlerini kaybettikleri için hep başkalarına dayanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Aslında Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber (s.a.v.)’in hayatında yılbaşı kutlamak gibi, bu tür herhangi bir kutlama söz konusu değil. Bir sürü israflar yapılıyor. Bir sürü ağaçlar kesiliyor. Kur’an-ı Kerim’de ise Allah Teala israf edenleri sevmediğini bildiriyor.”

Müslümanların, başkasına benzememesi gerektiğini anlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Biz, biz olmak zorundayız. Kendimize gelmeliyiz. Taklitçilikten kurtulmalıyız. Hiç bir konuda başkasına benzememeliyiz. Başkasının bize benzemesi lazım. Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala “Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız (güveniyorsanız),en üstün sizlersiniz.” Allah Teala insanı şaheser bir varlık olarak yaratmıştır. Mükemmel yaratmıştır. Alemin özü kılmıştır. Bütün mevcudatı insanın emrine müsahhar (hizmetçi) kılmıştır. Gel gör ki bu mükemmel varlık, güzelim insan, yılbaşında kendisine bu kadar değer biçen yaratanına karşı adeta isyan edercesine kendisini kaybediyor.

Allah Teâlâ’nın haram kıldığı içkilerle, kumarlarla, gayrı meşru eğlencelerle insanlığını unutuyor. Özelliğini, güzelliğini kaybediyor. Bir yılın hayırlı olması için Allah’a dua edilir. Tefekkür edilir. Muhasebe yapılır. İsyan edilmez. Günahlara dalınmaz. Bir peygamberin doğum günü gayrı meşru eğlencelerle kutlanmaz. Bir gece kutlayacaksın; tüketim çılgınlığıyla, alkol çılgınlığıyla, kumar çılgınlığıyla, fuhuş çılgınlığıyla, zaman israfı çılgınlığıyla... Haramın girdiği hiçbir şey iflah olmaz. Haramlar zararlı olduğu için haramdır.

Yılbaşı yaklaşırken düşünelim. İşte bir yıl daha elimizden kuş gibi uçup gitti. O kuş ömrümüzden bir yılı daha Mahkeme-i Kübra’ya taşıdı. Hesabını vermek üzere bizi bekliyor. Bilvesile 2022 yılının sizlere, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabb’imden niyaz ve temenni ediyorum” diye konuştu.