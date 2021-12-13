MRD Optik Lens hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Tunalı Sokak Belediye İşhanı altında hizmet vermeye başlayan MRD Optik Lens, optik gözlüklerden, güneş gözlüklerine ve kontakt lensten bakım kitlerine kadar birçok çeşit ile hizmet sunuyor.

Optisyen Muhammed Raşit Durmuş, insanlara en doğru şekilde hizmet vermenin temel ilkelerini olduğunu belirterek, “MRD Optik Lens olarak ilkemiz güncel ve kaliteli ürünlerle, uygun fiyat politikamızla ihtiyaç duyulan her alanda müşterilerimizin yanında olmaktır. Bu bağlamda işletmemizde kontakt lens, optik gözlük, güneş gözlüğü, bakım kitleri ve solüsyon çeşitlerimiz ve ücretsiz çerçeve bakımı ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca SGK ile anlaşmalı olarak tüm reçeteler yapılmaktadır. Yaptığımız işin merkezine her zaman için müşterilerimizin memnuniyetini koyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni işyerimizde de güler yüzlü, alanında uzman, deneyimli ekibimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.