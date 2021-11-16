Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan ADSM yeni binasında hizmete başladı
Elbistan ADSM yeni binasında hizmete...
Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’ oluyor
Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’...
Elbistan Belediyesi’nden Uzakdoğu sporlarına özel destek
Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak
Boş kalan kadrolara yeniden atama...
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
banner191
banner162

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
banner167

Kaza, Pınarbaşı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde olan Erkan B. yönetimindeki 44 ADF 123 plakalı motosiklet, Meltem Sokak’a girmek isteyen Yunus Y.’nin kullandığı 46 VG 080 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yaralanan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü Erkan B. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Otomobile çarptı: 1 Yaralı