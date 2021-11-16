Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, Pınarbaşı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde olan Erkan B. yönetimindeki 44 ADF 123 plakalı motosiklet, Meltem Sokak’a girmek isteyen Yunus Y.’nin kullandığı 46 VG 080 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yaralanan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü Erkan B. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.