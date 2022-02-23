Motorlu testere ve kaynak makinesi çalan şüpheli tutuklandı

Mahallede ikamet eden 58 yaşındaki S.D.’nin, motorlu testeresi ve kaynak makinesi, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışmalara başlayan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri, Y.M.Ö. (24) adlı şüphelinin, çaldığı malzemeleri Elbistan’da satacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüpheli, malzemeleri satmak isterken kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Göksun adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken; jandarmanın halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.