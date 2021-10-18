Motorlu testere ile kolunu kesti

Olay, Battalgazi Mahallesi’nde kanalizasyon hattı döşenmesi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Mehmet Ö. adlı işçinin çalışma alanında plastik atık su borusunu kesmeye çalıştığı motorlu testere elinden kaydı. Motorlu testerenin dişlileri, talihsiz işçinin kolunu kesti. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Ö.’nün yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ö., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.