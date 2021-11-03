Mobil Çözüm Aracı, hizmette eşgüdüm merkezine dönüştü

Elbistan halkına belediye ile ilgili tüm taleplerinde yol gösteren Mobil Çözüm Aracı, sorunların en kısa sürede çözülmesi için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayan merkeze dönüştü.

Elbistan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Mobil Çözüm Aracı’, ilçe merkezindeki 10 mahallede yaşayan vatandaşların taleplerini yerinde alarak çözümü de ayaklarına götürme işlevini üstlendi. Belediyecilik hizmetlerinde karşılaşılan sorunları kaynağında belirleyerek çözümü de yerinde sunmayı amaçlayan Mobil Çözüm Aracı, Kızılcaoba Mahallesi ile başladığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Yeni nesil belediyecilik anlayışının en önemli yansıması olan Mobil Çözüm Aracı’nın en önemli fonksiyonu, etkin ve kaliteli hizmete erişimi kolaylaştırıyor. Belediyecilik hizmetlerinde eşgüdümü sağlayarak taleplere daha hızlı yanıt vermek ve zaman kaybını önlemek gibi de görevler üstlenen Mobil Çözüm Aracı, gittiği her mahallede vatandaşın yönetimle iletişimini de güçlendiriyor.

Vatandaşın derdini ilk ağızdan dinleyen personeller, hızlı çözüm üretmek için de ellerinden geleni yapıyor. Süreç gerektiren talepler, ilgili birimlere yazılı ve elektronik ortamda iletilirken; geri dönüş için de takip mekanizması işletiliyor. Böylece vatandaşa, talebinin ne aşamada olduğuna ilişkin de bilgi aktarılıyor. İhtiyaç sahiplerinin gıda yardımı talepleri hemen değerlendirmeye alınıyor. Gerekli incelemenin ardından uygun bulunan talepler, Can Kulağı birimine iletiliyor. Can Kulağı birimindeki görevliler de belirlenen adreslere giderek vatandaşların derdine derman olmaya çalışıyor.

Mobil Çözüm Aracı projesi ile sorunlarına yerinde çözüm üretildiğini belirten vatandaşlar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.

Başvuru yapan tüm vatandaşlar, “Bu araç sayesinde belediyeye gitmemize gerek kalmadı. Kimi yaşından kimi de ulaşım güçlüğünden dolayı derdini anlatmak için belediyeye kadar gidemiyor. En ufak bir talep için saatlerimizi ayırmamız gerekiyordu. Artık bu geride kaldı. Şimdi belediye bize geliyor. Ne derdimiz varsa anlatıyoruz. Belediyeyi bize yakın eden bir proje bu. Hemen çözülecek bir şeyse gerekeni yapıyorlar. Yok, zaman alacaksa da bizden telefon numarası alıp geri arıyorlar. Allah razı olsun” şeklinde konuştular.