MOBESE yok diye kırmızıda geçenler sivil ekibe yakalandı

Kenti içi trafikte en çok ihlal edilen kuralların ilk sırasını trafik ışıklarına uymamak alıyor. Başta kendi hayatları olmak üzere diğer sürücülerle yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını bile bile trafik ışıklarını ihlal eden bazı sürücüler, en uzunu 1 dakika yanan trafik ışıklarında bekleme tahammülü göstermiyor. Kırımızı ışık ihlalleri, MOBESE kameralarının olmadığı noktalarda daha sık yaşanıyor. Kendilerini görüntüleyen kameraların olmamasından cesaret alan bazı sürücüler, fren yerine gaza basmayı alışkanlık haline getiriyor.

Sürücülerin; trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde uyarı işaretlerine duyarsız kalmaları sonucunda oluşacak kazaların önüne geçmek amacıyla, MOBESE veya trafik görevlilerinin bulunmadığı kavşaklarda sivil araçlarla kırmızı ışık denetimi yapılıyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, belirlenen noktalardaki kırmızı ışık ihlallerini, sivil araçtaki kameralarca kayıt altın alıyor. Günün belirli bölümünde değişmeli olarak birçok noktada bu denetimler yapılıyor. Kamera ya da polis ekibi yok diye ışıkta durmak yerine gaza basan sürücüler, 427 liralık ceza makbuzu ile hatalarının bedelini ödüyorlar.

Kırmızı ışık denetimlerinde çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildiği öğrenilirken; bu yöndeki uygulama ve çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.