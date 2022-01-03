Mısır ve patatesten torba üretecek tesise devlet teşviki

Söz konusu tesiste üretilecek bio-çözünür çöp torbası ve çantalar, kısa sürede doğada çözülme özelliğine sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın kasım ayında 1196 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, Kasım 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 1196 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 27 milyar 763 milyon 746 bin 292 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Teşvik verilenler arasında Elbistan’dan 2 firma yer aldı. Elbistan merkezli olan plastik, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren bir firmanın, mısır ve patates nişastasından torba ve çanta üretmek için Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) yatırımına gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası tanındı.

Elbistan OSB’de 6 bin m² alanda kurulacak tesiste, patates veya mısır nişastasının, tam çözünebilir bir polimerle harmanlanmasıyla organik çöp poşeti ile çanta üretilmesi planlanıyor.

Bio-çözünür olarak adlandırılan bu ürünler, doğada kendiliğinden çözünür özellikle olacak. Tesis, çevresel bir avantaj oluşturmasının yanı sıra bölgedeki tarım sektörüne de katkı sunacak. Tesiste, yıllık 300 ton torba ve çanta üretimi yapılacak. Tesisin toplam yatırım maliyeti ise 17 milyon 748 bin lira olacak.

Öte yandan, yine özel bir firmanın Elbistan’da kuracağı güneş enerjisi santrali için de teşvik verilmesi kararlaştırıldı. 0.24 MW kurulu güçteki güneş enerjisi yatırımına KDV istisnası imkanı verildi.