Minik elleri ile fidan diktiler

Elbistan Orman İşletme Şefliği, Ormancılık Haftası kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta çerçevesinde, Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan Şefkat Anaokulu’nun bahçesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme programına Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Minik öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin yardımıyla toprakla buluşturdukları fidanlara, elleri ile can suyu verdi. Programda, 100 fidan dikimi kısa sürede tamamlandı.

Fidan dikimi sonrasında değerlendirmede bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yılmaz, çocuklara küçük yaştan itibaren ağaç ve orman sevgisini aşılamak istediklerini söyledi.

Okullardaki bu tür çalışmaları önemsediklerini belirten Yılmaz, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil bir kent bırakmak amacıyla hayata geçirilen tüm ağaçlandırma çalışmalarını değerli buluyoruz. Bugün dikilen her fidan, geleceğin ağacı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir de, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Daha temiz, daha yaşanabilir bir gelecek için çocuklarımızla el ele verdiklerini anlatan Demir, “Ormancılık Haftası kapsamında bugün Şefkat Anaokulu öğrencilerimizle fidan diktik. Onlarda ağaç ve fidan sevgisini ne kadar erken yaşta oluşturursak geleceğe de o kadar büyük bir miras bırakmış oluruz. Bu çerçevede hem eğitimlerimize hem de fidan dikme programlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.