Milli Yol Partisi’nin kurucu ilçe başkanlığına Ali Özgen atandı

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanlığına Ali Özgen’i atadı. Özgen’in atama kararı ve yetki belgesi, MYP Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz tarafından ilçe binasında yapılan törenle teslim edildi.

Burada bir konuşma yapan ve Özgen’e başarılar dileyen Milli Yol Partisi (MYP) Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun davası uğrunda siyaset yapmak için Milli Yol Partisini kurduklarını dile getirdi.

Alagöz, “Bizler Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden giden bayrak, vatan ve millet sevdalısı neferleriz. Ülkemizin yönetimine talibiz. Rahmetli Muhsin Başkanımız gibi ezilenlerin yanında ezenlerin karşısında olacağız. Türkiye’nin artık değişime ve millileşmeye ihtiyacı var. Milletimize, milli ruh ve yol ışığında ilerleyen bir ülke vaat ediyoruz. Milletin sahici, samimi, dürüst, güvenilir siyasete ihtiyacı var. Milli Yol Partisi de bunun tek alternatifi olacaktır. Kendi çıkar ve istikbalini değil; ülkesinin ve milletinin emrinde olan bir siyaset anlayışının temsilcisi olacağız. Tüm hemşerilerimizi, liyakatin ve ahlakın düstur edinildiği Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum” dedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen ise, 1993 yılından beri siyasetle iç içe olduğunu hatırlatarak, “Bizler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde siyaset yapmış; onun yol arkadaşlarıyız. Genel Başkanımız Remzi Çayır’ın çağrısı ile bu kutlu davayı sürdürebilmek için görev aldık. Merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın ilkelerini ve hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir gayemiz yok. Allah utandırmasın. İnşallah kısa sürede yönetim kurulumuzu oluşturacağız. Kongremizi de Mart ayı içinde yapmak istiyoruz. İlçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.