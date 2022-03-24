Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okuttu

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yıl dönümü dolayısıyla Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Müftülük Cami’indeki programda, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi. Programa, Milli Yol Partisi Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Elbistan İlçe Başkanlığına Ali Özgen, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif programının ardından katılımcılara, gül şerbeti ve tatlı ikramında bulunuldu.

Program sonrasında değerlendirme yapan Milli Yol Partisi Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yazıcıoğlu’nun hatırasını canlı tutmak istediklerini söyledi.

Merhum Yazıcıoğlu’nun, siyasi feraset sahibi olduğunu belirten Alagöz, “Millet iradesinin yanında yer alan, siyasi yaşamı boyunca görüşünü her zaman yüksek sesle dile getiren Yazıcıoğlu, vatan ve millet sevgisiyle, ilkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biridir. Biz de onun yol arkadaşları olarak çizdiği yoldan ayrılmayacağız. Şehit liderimizi ve aynı kazada hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen de, “Dava ve fikir insanı Muhsin Yazıcıoğlu ile tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini ifade ederek, “O bizim ağabeyimizdi, o Anadolu'nun delikanlı ruhuydu. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.