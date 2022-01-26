Milli Yol Partisi, Elbistan’daki teşkilatlanmasının startını verdi

Kurucu genel başkanlığını Remzi Çayır’ın yaptığı ve Elbistanlı siyasetçi Ali Alagöz’ün de kurucular kurulu ile genel merkez divan üyeliğinde yer aldığı Milli Yol Partisi, Elbistan’da teşkilatlanmasını başlattı.

Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu ve Divan Üyesi Ali Alagöz, partinin Elbistan teşkilatını oluşturmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Partinin Elbistan İlçe Teşkilatı tabelasını astıklarını belirten Alagöz, şuana kadar da 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuklarını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşları olarak onun çizgisinde Milli Yol Partisi’ni kurduklarını hatırlatan Kurucular Kurulu ve Divan Üyesi Ali Alagöz, çok büyük teveccüh gördüklerini dile getirdi.

Partinin Kahramanmaraş Teşkilatı’nda kurucu başkan olarak Halil Toraman’ın görevlendirildiğinin bilgisini veren Alagöz, Elbistan ve diğer ilçelerde de teşkilatlanmaya hız verdiklerini anlattı.

Milletin iktidarına talip olan bir hareket olduklarının altını çizen Alagöz, “İktidarımızda milletimizi kuşatacak ve kucaklayacak. Milletimizi insanca yaşatacak. Milletimiz bize yetki verirse, hakkı ve hukuku bilen anlayış geliştireceğiz. Memleketin, milletin menfaati neyse ondan ödün vermeden siyaset yapacağız. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni ufkun, yeni sesin ve yeni anlayışın adı Milli Yol Partisi’dir.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşları olarak çıktığımız yolda, adımlarımızı hızlandırdık. Kahramanmaraş’ta kurucu başkanımız Halil Toraman oldu. İlçelerdeki teşkilatlanmamıza da Elbistan’la başladık. Kısa süre içerisinde davamızı Elbistan’da temsil edecek arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Partimizin tabelasını astık. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Bu kutlu dava için, geleceğin müreffeh Türkiye’sini oluşturmak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.