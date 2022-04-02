Milli Yol Partisi Elbistan 1.Olağan Kongresi yapıldı  

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 1.Olağan Kongresi yapıldı. Kurucu başkan Ali Özgen’in hazırladığı tek liste ile gidilen Parti binasındaki kongreye, Milli Yol Partisi Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, çevre ilçelerin başkanları ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede, ilk olarak divan oluşturuldu. Kongrenin divan başkanlığını ise MYP Afşin İlçe Başkanı Ecevit Kavak yaptı.

Kongrenin siyasi konuşmalar bölümündeki ilk sözü mevcut başkan Ali Özgen Yaptı. Partisinin bayrağını yükseltmek için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Başkan Özgen, “Bizler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyız. Bugün bu kutlu davanın bir neferi olarak bayrak bize teslim edildi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın ilkelerini ve hedeflerini hayata geçirmekten başka bir amaç gütmeden bu dava uğrunda gece gündüz çalışacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın. Kongremiz; ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Genel İdare Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz ise, Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Yönetime seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. 2011 yılına kadar Büyük Birlik Partisi’nde siyaset yaptım. Bu yıldan itibaren ise partiden ayrıldım. Muhsin Başkanımız şehit olduktan sonra görüş ayrılığı yaşadık ve kendimizi bugüne kadar nadasa bıraktık. Bu gün de Allah’a şükür Remzi Çayır başkanımız ve arkadaşlarımızla beraber Milli Yol Partisi’ni kurduk. Biz, vatanımızdan, bayrağımızdan yana olmaya söz verdik. Hakkın, adaletin ve özgürlüğün yanında durup Muhsin Yazııcıoğlu’nun izinde devam edeceğiz. Bizim yolumuz kolay bir yol değil ama kendimize inanıyoruz. İnanmak da yolun yarısıdır. Buraya gelen insanlar çıkar için değil vatan sevgisi için geliyor. Ayaklarınıza sağlık” ifadelerini kullandı.

Siyasi konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut başkan Ali Özgen, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden bu göreve seçilmiş oldu.

Özgen’in yönetim kurulunda ise Hüseyin Kılıç, Suat Yılmaz, İdris Yalçın, Yunus Kutupoğlu, İbrahim Hançer, Cahit Yılmaz, İbrahim Kazan, Serbay Deveci, İsmet Öztunç, Ejder Has, Eşref Bölükbaşı, Gazi Yıldırım, Mehmet Alagöz, Aytekin Ormancı, Kamuran Çolak ve Behlül Hançerli yer aldı.