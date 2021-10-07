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Milli Yol Hareketi Bölge Sorumlusu Alagöz’den örnek davranış

Milli Yol Hareketi Platformu Bölge Sorumlusu işadamı Ali Alagöz, ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık bot yardımında bulundu.

Milli Yol Hareketi Bölge Sorumlusu Alagöz’den örnek davranış
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Alagöz, Milli Yol Hareketi Platformu olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşan kış ayları öncesinde özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul yolunda üşümemelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kendisinin bölge sorumlusu olduğu Milli Yol Hareketi Platformu’nun siyasi hayatına başlayacağını hatırlatan işadamı Ali Alagöz, “Biz bu yardımları yaparken sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının sıcak bir kış geçirmeleri için çaba gösteriyoruz. Temin ettiğimiz yaklaşık 250 çift bot ve kışlık ayakkabının bir kısmını kendi imkanlarımızla çocuklarımıza ulaştırdık. Kalan kısmını da mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması da bizlere düşen görevlerden birisi. Bir nebze de olsa bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Onların gözlerindeki sevince şahit olmak bizler için yeterli. İnşallah bu projenin devamını da getireceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Orhangazi Mahalle Muhtarı Mazhar Alagöz de, Milli Yol Hareketi Platformu Bölge Sorumlusu işadamı Ali Alagöz’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Bu yardımın diğer sivil toplum kuruluşları ve işadamlarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz. Sayın Alagöz’e yaptığı yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk adına önemli bir proje. Bize teslim edilen botları, mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıracağız. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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