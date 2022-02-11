Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinlikleri, ilçe protokolünün Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaretiyle başladı. Burada dernek başkanı Ragıp Kul, gaziler ve şehit yakınları ile bir süre görüş alışverişinde bulunan protokol üyeleri, daha sonra Hocazade Mezarlığı’ndaki terörle mücadele şehitleri ile milli mücadele şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit kabirlerine karanfil bırakılırken, tüm şehitlerimiz için de eller semaya açılarak dua edildi.

Etkinlikler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Salonu’ndaki programlarla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk sunumu tarihçi ve araştırmacı yazar Orhan Saydam yaptı.

Saydam, Kahramanmaraş’ın kurtuluşu ve milli mücadelede Elbistan’ın nasıl bir katkı sunduğuna ilişkin olarak tarihsel bilgileri paylaştı.

Saydam’ın sunumunun ardından mikrofona davet edilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Alpaslan ise, Maraş savunması ve Elbistan’ın bu mücadeledeki rolünü anlattı.

Alpaslan, “12 Şubat’ın bizim belleğimizdeki karşılığı önemlidir. Maraşlı için 12 Şubat ruhu, var olabilmenin ilk ve son gündür. İliklerine kadar bu ruhu yaşayan Maraşlı, vatan için, namus ve bayrak için işgalci emperyalist güçlere karşı koymuştur” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Milli Mücadelenin 102.yıl dönümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Kahramanmaraş’ın, Anadolu’ya cesaret veren milli direniş ruhunun adı olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir, “Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyen Maraşlıların direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Maraşlının bu fedakârca mücadelesi ve olağanüstü zaferi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile sonrasında ise “Kahraman” unvanı ile taçlandırılmıştır. Bugün bu onurlu mücadelenin ve kahramanlık destanının 102. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş mücadelesinde yer alan ismini sayamadığımız nice kahramanlarının vermiş olduğu amansız mücadele ruhu, bizlere her daim örnek olmalıdır. Bu duygularla, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kahramanmaraşlıların 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutluyor, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Program, ‘Birlik, Cesaret, İnanç, Vatan: Milli Mücadele’de Elbistan Belgeseli’nin’ izlenmesi ile son buldu.

Etkinliklere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Yönetimi, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.