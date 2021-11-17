Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Milli Mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, kabri başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu...
Bilirkişi heyeti C Santrali’nin ÇED olumlu raporunu reddetti 
Bilirkişi heyeti C Santrali’nin ÇED...
Gökyüzünü kaplayan kirlilik tabakası ‘smog’ mu?
Gökyüzünü kaplayan kirlilik tabakası ‘smog’...
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere...
Çağrı Merkezi uygulaması hayata geçti
Çağrı Merkezi uygulaması hayata geçti
banner191
banner162

Milli Mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, kabri başında anıldı

Milli mücadele döneminde Maraş savunmasının ve Güney Cephesi’nin önemli isimlerinden biri olan Ali Hafız oğlu Mehmet Ünal, vefatını 80.yıldönümünde kabri başında anıldı.

Milli Mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, kabri başında anıldı
banner167

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine Elbistan’dan reisliğini yaptığı 138 kişilik bir kuvvetle iştirak eden, Milli Mücadele’nin neferlerinden olan Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, vefatının 80.yıldönümünde Hocazade Mezarlığı’ndaki kabri başında ‘İstiklalin Kahraman Yüzü Elbistan’ teması ile anıldı. Anma programına, Elbistan Belediye Başkan Vekili Zeynel Er, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Anma programında ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Dua edildikten sonra mezara çiçek bırakıldı.

Burada bir değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal’ın, Maraş’ın kurtuluşunda çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

“Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, Fransız işgaline karşı Maraş’ın kurtuluşu için 138 kişiden oluşan çetesiyle kahramanca mücadele etmiştir. Biz de 80.ölüm yılında anmak için buradayız. Milli Mücadele döneminde, Elbistan ve köylerinden topladığı milis kuvvetiyle Maraş savunmasına katılmıştır. Şehir içi muharebelerin yoğunlaştığı 3 Şubat 1920 tarihinde 100’er kişilik iki ayrı kafilesiyle Cancık Mağarası’nı karargâh haline getirmiş, Maraş savunmasında önemli yere sahip olan Mercimektepe’nin kazanılmasında, muhafaza edilmesinde ve savunmasında önemli rol oynamıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Zeynel Er de, “Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, Fransız işgaline karşı direnmiş ve Maraş’ta bu aziz milletin onurunu ezdirmemek içinse cansiperane savaşmıştır. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Milli Mücadele Kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet ÜnalKabri Başında Anıldı