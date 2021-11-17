Milli Mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, kabri başında anıldı

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine Elbistan’dan reisliğini yaptığı 138 kişilik bir kuvvetle iştirak eden, Milli Mücadele’nin neferlerinden olan Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, vefatının 80.yıldönümünde Hocazade Mezarlığı’ndaki kabri başında ‘İstiklalin Kahraman Yüzü Elbistan’ teması ile anıldı. Anma programına, Elbistan Belediye Başkan Vekili Zeynel Er, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Anma programında ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Dua edildikten sonra mezara çiçek bırakıldı.

Burada bir değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal’ın, Maraş’ın kurtuluşunda çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

“Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, Fransız işgaline karşı Maraş’ın kurtuluşu için 138 kişiden oluşan çetesiyle kahramanca mücadele etmiştir. Biz de 80.ölüm yılında anmak için buradayız. Milli Mücadele döneminde, Elbistan ve köylerinden topladığı milis kuvvetiyle Maraş savunmasına katılmıştır. Şehir içi muharebelerin yoğunlaştığı 3 Şubat 1920 tarihinde 100’er kişilik iki ayrı kafilesiyle Cancık Mağarası’nı karargâh haline getirmiş, Maraş savunmasında önemli yere sahip olan Mercimektepe’nin kazanılmasında, muhafaza edilmesinde ve savunmasında önemli rol oynamıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Zeynel Er de, “Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal, Fransız işgaline karşı direnmiş ve Maraş’ta bu aziz milletin onurunu ezdirmemek içinse cansiperane savaşmıştır. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.