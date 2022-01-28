Milli eğitimden ortaokul mezunlarına müjde

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ortaokuldan sonra liseye devam etmeyenlerin kayıtlarını yaptırmaları durumunda, sigortalarının yatırılacağı, her ay devlet tarafından 1276 TL para verileceği ve lise diploması alacaklarını açıkladı.

Yaş şartı aranmaksızın; ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptırmayan yahut kayıt yaptırıp liseye devam etmeyen (ara sınıflar dahil) herkesin tanınan bu imkandan yararlanabileceğini belirten Bayazıt, başvuruların da ilçedeki herhangi bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yapılacağını söyledi.

Kayıt yaptıran öğrencilere, 1276 lira ücret verileceğini ve lise diploması alabileceklerini vurgulayan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Bu durumda olanlar 4 Şubat 2022 tarihine kadar ilçemizdeki herhangi bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine kayıt olursa bugüne kadar devam etmiş sayılacaktır. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacak olup devlet bu öğrencilere 1276 TL ücret verecektir. Ayrıca dışarıdan lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklardır.

Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanların ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için ilçemizde bulunan herhangi bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine başvurmaları gerekmektedir” dedi.