Mikrokredi desteği ile kendi işini kurdu

Mikrokredi projesinin özellikle kadın girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan evli ve 3 çocuk annesi Nesibe Duyar, 3 yıl önce Mikrokredi Elbistan Şubesi’nden ilk kredisini kullanarak ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Kendi işyerini kurmak isteyen Duyar, mikrokrediden aldığı maddi destekle kadın giyim mağazası açtı.

Mikrokrediden bugüne kadar 5 bin lira destek aldığını belirten Nesibe Duyar, “Uzun süredir kendi işimi kurmanın hayali ile yaşıyordum. Mikrokredi Elbistan Şubesi’nden 4 yıl önce ilk kredimi kullanmıştım. İlk zamanlar evden yaptığım işi şimdi kendi işyerimde yapmaya başladım. Bana bu desteği sunan Mikrokredi Elbistan Şubesi personellerine ve ilgililere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.