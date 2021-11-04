Mikrokredi desteği ile kendi işini kurdu

Mikrokredi projesinin özellikle kadın girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan evli ve 3 çocuk annesi Fatma Durak, 10 yıl önce Mikrokredi Elbistan Şubesi’nden ilk kredisini kullanarak ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Kendi işyerini kurmak isteyen Durak, mikrokrediden aldığı maddi destekle market açtı.

Mikrokrediden bugüne kadar çeşitli miktarlarda toplam 50 bin lira destek aldığını belirten Fatma Durak, “Uzun süredir kendi işimi kurmanın hayali ile yaşıyordum. Mikrokredi Elbistan Şubesi’nden 10 yıl önce ilk kredimi kullanmıştım. Şimdi kendi işyerimde yapmaya başladım. Bana bu desteği sunan Mikrokredi Elbistan Şubesi personellerine ve ilgililere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.